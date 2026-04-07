Lautaro Martinez l’effetto Toro sposta gli equilibri del campionato L’Inter si gode il suo capitano
Lautaro Martinez, attaccante dell'Inter, ha ripreso il ruolo di capitano, influenzando significativamente le prestazioni della squadra. La sua presenza in campo ha portato a un aumento dei gol segnati, con numeri che superano le medie precedenti. La squadra di allenatore Chivu' ha beneficiato di questa fase, con risultati che contribuiscono a modificare gli equilibri in classifica. La sua leadership si riflette nelle statistiche e nelle vittorie recenti.
di Lorenzo Vezzaro Lautaro Martinez, il ritorno del capitano trasforma l’a squadra di Chivu’Inter: numeri da record e una media gol raddoppiata con l’argentino in campo.. La sua mancanza si è sentita come un vuoto d’aria improvviso. L’hanno percepita i compagni, costretti a faticare il doppio per trovare la via della rete; l’ha sentita Cristian Chivu, che ha visto il potenziale offensivo della sua Inter letteralmente dimezzarsi, e l’hanno sentita i tifosi, privati del loro trascinatore. Ma a Lautaro Martinez sono bastati pochi minuti dal suo rientro contro la Roma per ricordare a tutti perché la sua presenza sia l’ago della bilancia del progetto nerazzurro: un gol immediato, una doppietta finale e la sensazione che, con lui sul rettangolo verde, la musica sia decisamente un’altra. 🔗 Leggi su Internews24.com
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Antonio Cassano esalta Lautaro Martinez e attacca chi lo critica: "Pagliacci" L'ex attaccante si è espresso così nei confronti del capitano nerazzurro #Cassano #Lautaro #Inter #SpazioInter - facebook.com facebook
Con la doppietta alla Roma, Lautaro Martinez raggiunge Federico Dimarco in vetta alla classifica di G/A stagionali in Serie A: 20 a testa. Anche Thuram (13) e Calhanoglu (12) in top ten @Sofascore x.com