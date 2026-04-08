Il calciatore è tornato a disposizione dopo un problema fisico e sarà impiegato nella prossima partita contro il Parma. La squadra di allenatore punta a mantenere la serie di vittorie avviata con il successo contro il Milan, con l’obiettivo di arrivare a sette successi consecutivi come nella stagione precedente, quando questa striscia contribuì alla conquista dello scudetto. La sfida si svolgerà in casa, con i convocati pronti a scendere in campo.

La squadra di Conte vuole continuare la serie di cinque vittorie consecutive, l’ultima lunedì contro il Milan, con lo scopo di raggiungere i sette successi dello scorso anno, che portò il Napoli a vincere lo scudetto. Agenzia Ansa lancia qui la notizia sul rientro di Rasmus Hojlund: “Domenica torna in campo anche Hojlund, guarito dal problema allo stomaco e pronto a cercare di nuovo andare a rete. La panchina ora offre alternative anche se restano ancora fuori gli infortunati Neres, Rrahmani, Vergara e Di Lorenzo. Il capitano sta recuperando dopo l’intervento al piede e dalla prossima settimana potrebbe tornare ad allenarsi con il gruppo, puntando a riuscire a recuperare per andare in panchina contro la Lazio il 18 aprile. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Hojlund è guarito e ci sarà contro il Parma (Ansa)

Napoli, Hojlund alza bandiera bianca: non ci sarà contro il Milan! Il motivo dell’assenzaBologna, è Joao Mario mania! Può cambiare davvero il futuro dell’esterno portoghese.

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Hojlund verso il rientro: segnali positivi Arrivano aggiornamenti incoraggianti sulle condizioni di Rasmus Højlund. L’attaccante, assente contro il Milan per un attacco influenzale, è in netto miglioramento. Secondo La Repubblica, il recupero procede senza i - facebook.com facebook

. @sscnapoli, Conte: "Hojlund questa mattina aveva febbre e nausea. Rrahmani e Di Lorenzo sono sulla via del rientro" x.com