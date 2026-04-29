Lautaro fa felici i tifosi dell’Inter | Sono guarito col Parma ci sarò! Scudetto o Mondiale? Entrambi

L’attaccante dell’Inter ha annunciato di essere completamente guarito e di poter tornare in campo nella prossima partita contro il Parma. In una nota pubblicata sui social, ha confermato la sua presenza e ha parlato di due obiettivi, lo scudetto e il Mondiale, affermando di voler raggiungere entrambi. La notizia ha suscitato entusiasmo tra i tifosi nerazzurri, che sperano di rivederlo presto in azione.

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