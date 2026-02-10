Lautaro Martinez ha superato Boninsegna nella classifica dei marcatori di sempre dell’Inter, ma il video celebrativo dedicato a lui ha scatenato le proteste dei tifosi. In molti non hanno gradito il modo in cui sono state presentate le sue imprese, e anche l’Equipe ha scritto dell’episodio, aggiungendo pepe alla polemica.

Inter News 24 Lautaro Martinez ha raggiunto Boninsegna sul podio dei marcatori all time della storia dell’Inter, il video celebrativo sta generando polemiche. Nello 0-5 tra Sassuolo ed Inter c’è stato un gol che potremmo definire storico, stiamo parlando ovviamente di quello segnato da Lautaro Martinez. Il Toro con la rete siglata al Mapei ha toccato quota 171 gol in maglia nerazzurra, raggiungendo Roberto Boninsegna sul podio dei marcatori all-time della storia interista. Per celebrare questo traguardo sui social l’Inter ha pubblicato un video celebrativo fatto con l’intelligenza artificiale che sta generando non poche polemiche tra i tifosi nerazzurri e non solo. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Lautaro Martinez, il video celebrativo fa arrabbiare i tifosi dell’Inter: ne parla anche l’Equipe

