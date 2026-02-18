Salvini vuole tassare le banche per finanziare il dl Bollette Da FI | Hanno già dato

Matteo Salvini propone di tassare le banche per finanziare il decreto Bollette, sostenendo che gli istituti di credito hanno già contribuito abbastanza. La proposta arriva mentre il governo cerca nuove risorse per coprire gli aiuti alle famiglie, ma alcuni esponenti di Forza Italia ricordano che le banche hanno già pagato tasse e imposte recenti. Un rappresentante di FI afferma che non ci sarà una nuova tassazione sugli istituti di credito nel prossimo decreto.

Il vicepremier tenta la fuga in avanti alla vigilia del Cdm che licenzierà il decreto. Ma dentro Forza Italia: "Il testo è chiuso e non c'è nulla di tutto ciò. Non sappiamo a cosa si riferisca Salvini" Così il governo trova tre miliardi per il decreto energia. Anticipazioni “Se le banche hanno già dato? Certo. Anche per questo una nuova tassazione agli istituti di credito non c’è, nel nuovo decreto Bollette. Poi certo, la parola finale ce l’avrà la premier Meloni”. Il vice capogruppo alla Camera e portavoce di Forza Italia Raffaele Nevi sintetizza in poche battute cosa pensino nel partito della proposta che ieri mattina Matteo Salvini ha lanciato da Cortina, alla vigilia del Cdm, quello di oggi, che licenzierà il famoso “pacchetto energia” a cui il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin e il governo hanno lavorato per circa sei mesi. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

Dl Bollette in Cdm: FI "obiettivo ridurle del 50%"; M5s, "nessuna misura concreta"Il decreto Bollette è arrivato oggi in Consiglio dei ministri, dopo che il governo ha deciso di intervenire per ridurre i costi energetici.

Decreto bollette atteso in Cdm, Salvini chiede risorse alle bancheMatteo Salvini ha chiesto alle banche di contribuire al decreto bollette, che sarà discusso mercoledì in Consiglio dei ministri.

