Luca Casalini | 3 record nel ghiaccio dell’Alto Adige

Luca Casalini, apneista nato nel Monte Argentario, si allena per le prossime sfide tra il 6 e l’8 marzo 2026. Durante questo periodo, raggiungerà nuovi record nel ghiaccio dell’Alto Adige. L’atleta ha annunciato ufficialmente i periodi di prova, senza specificare i dettagli delle imprese che intende compiere. La sua preparazione coinvolge tecniche di immersione in condizioni estreme.

Luca Casalini, apneista originario del Monte Argentario, si prepara a sfidare i limiti umani tra il 6 e l’8 marzo 2026. L’impresa si svolgerà nel lago Anterselva, nelle acque gelide dell’Alto Adige, dove lo sportivo tenterà di stabilire tre record mondiali CMAS. La sfida non è solo una gara sportiva, ma un atto di trasferimento culturale che porta la disciplina dell’apnea dalle coste toscane alle vette alpine. La località prescelta per questa impresa è il lago Anterselva, situato a pochi chilometri da Bolzano, dove le condizioni invernali offrono uno scenario unico: l’acqua coperta da una lastra di ghiaccio. Per Casalini, cresciuto tra le scogliere del Maremma e il blu profondo del Tirreno, questo rappresenta un cambio radicale di contesto ambientale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

