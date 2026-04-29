Il latte di capra si distingue da quello vaccino per alcune caratteristiche che facilitano la sua digestione. Ha grassi più piccoli, una quantità inferiore di lattosio e un profilo proteico differente. Questi elementi contribuiscono a rendere il latte di capra più tollerabile per chi ha problemi di digestione con quello vaccino. La composizione chimica varia, e questa differenza si riflette sulla capacità dell’intestino di assorbirlo e processarlo.

Non è raro avere problemi con il latte e non sapere bene perché. Il lattosio è la prima cosa a cui si pensa, poi le proteine, poi si rinuncia e si passa all'avena o alla soia. Quello che pochi considerano è il latte di capra: più antico di quello vaccino, diffusissimo nel resto del mondo e con caratteristiche nutrizionali che lo rendono meglio digeribile. La differenza numero uno è nella struttura del grasso. Nel latte di capra il grasso ha un'altra struttura rispetto al latte vaccino. "I globuli di grasso che forma il latte di capra sono più piccini", spiega Paco Botella, specialista in endocrinologia e nutrizione in un intervista a Europa Press.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Latte di capra: perché si digerisce meglio di quello vaccino

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