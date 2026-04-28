Perché la Cina non digerisce le nuove regole made in Europe

L’Unione Europea ha approvato il nuovo regolamento Industriale Acceleration Act, definendo un piano per lo sviluppo industriale europeo. Tuttavia, questa scelta ha suscitato reazioni da parte della Cina, che ha annunciato possibili azioni di ritorsione. La decisione europea arriva dopo un periodo di discussioni e ritardi, e mira a rafforzare la competitività del settore industriale sul continente. La situazione apre un nuovo capitolo nelle relazioni tra le due aree economiche.

L’Ue si dà un orizzonte industriale con l’Industrial Acceleration Act, anche se in colposo ritardo, ma la Cina minaccia ritorsioni. La politica industriale recentemente presentata dall’Unione Europea, volta a rafforzare le industrie del blocco europeo contro la forte e spesso sleale concorrenza cinese, rappresenta una prima (anche se tardiva) programmazione industriale e commerciale: certo, andrà meglio tarata su esigenze pratiche come l’approvvigionamento di materie prime, scoglio superabile guardando al Piano Mattei e alle interlocuzioni del governo Meloni in Africa. Forse anche per questa ragione Pechino alza le difese, con una serie di prese di posizione specifiche: le stesse che la Commissione europea non aveva fatto (e anche avrebbe dovuto fare) nel decennio precedente.🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Perché la Cina non digerisce le nuove regole made in Europe Notizie correlate Ue copia “Buy American”, Made in Europe contro i 350 miliardi di deficit con la CinaDopo il tentativo Ue-Mercosur, per il momento rimandato, gli imprenditori europei hanno firmato una lettera nella quale chiedono di mettere al centro... Industrial Accelerator Act, scontro UE-Cina sul “Made in Europe”: Pechino minaccia contromisureLa Cina ha lanciato un avvertimento all’Unione europea, affermando che adotterà “contromisure” nel caso in cui le sue aziende saranno danneggiate...