Nel suo nuovo libro, il neuroscienziato spiega come alcuni comportamenti quotidiani possano influenzare il sonno. Si parla di come mangiare due kiwi prima di andare a dormire possa favorire il riposo, e di come l’orientamento del letto possa incidere sulla qualità delle ore di riposo. Viene anche analizzato perché ci si addormenta facilmente sui mezzi di trasporto come il treno. Il testo fornisce consigli pratici per migliorare il riposo notturno.

Naviga il sito di iodonna.it con pubblicità profilata e senza abbonarti Perché mangiare due kiwi un’ora prima di coricarsi aiuta? In che modo influisce sul sonno l’orientamento del letto? E perché in treno ci si addormenta così bene? A queste e molte altre domande risponde il neuroscienziato Christian Benedict in un nuovo libro. Ecco alcuni suoi consigli a prova di ‘sogni d’oro’ È uno dei più potenti alleati del nostro benessere ma forse anche quello che, nel corso della vita, facciamo più fatica a preservare. Parliamo del sonno, che rappresenta per moltissime persone un vero e proprio cruccio. E se il rimedio miracoloso (purtroppo) non esiste, ci sono però alcuni piccoli, inaspettati accorgimenti che possono fare la differenza per tornare a dormire bene.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Perché mangiare due kiwi un’ora prima di coricarsi aiuta? In che modo influisce sul sonno l’orientamento del letto? E perché in treno ci si addormenta così bene? A queste e molte altre domande risponde il neuroscienziato Christian Benedict nel nuovo libro ‘Dormi meglio, vivi meglio’. Ecco alcuni suoi consigli a prova di ‘sogni d’oro’

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Vuoi dormire meglio? Ecco perché dovresti mangiare le noci di sera e quanteE se il segreto di un sonno notturno veramente rilassante fosse racchiuso in una manciata di noci? "Oltre a fornire numerosi benefici per la salute...