Un assalto coordinato di ribelli jihadisti e separatisti tuareg ha preso di mira diverse città nel paese, segnando un episodio senza precedenti nella regione. Le forze di sicurezza hanno risposto agli attacchi, che hanno causato danni e disordini nelle aree coinvolte. La situazione rimane tesa, con le autorità che cercano di contenere le conseguenze di questa offensiva. La notizia si inserisce in un quadro di escalation rispetto ai precedenti episodi di violenza nella zona.

I ribelli jihadisti e i separatisti tuareg hanno lanciato un’offensiva su diverse città. Per la prima volta sembrano avere un obiettivo comune: far cadere il governo di Bamako I ribelli jihadisti e i separatisti tuareg hanno lanciato un’offensiva su diverse città. Per la prima volta sembrano avere un obiettivo comune: far cadere il governo di Bamako Dal colpo di stato che aveva portato i militari al potere, sei anni fa, il Mali non aveva mai subìto un attacco tanto vasto. Il 25 aprile 2026 i jihadisti del Gruppo di sostegno all’islam e ai musulmani (Gsim) e i ribelli indipendentisti tuareg del Fronte di liberazione dell’Azawad (Fla) hanno condotto un’offensiva simultanea in almeno sei località distanti tra loro centinaia di chilometri, tra cui la capitale Bamako, infliggendo un colpo senza precedenti alla giunta del generale Assimi Goita.🔗 Leggi su Internazionale.it

© Internazionale.it - L’attacco senza precedenti contro la giunta maliana

Russia Smashed in Mali - Could Wagner PMC be Ejected from the Continent!

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