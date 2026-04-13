Donald Trump attacco senza precedenti contro Papa Leone

Un nuovo episodio si aggiunge alle tensioni tra il governo e il Vaticano, con uno scontro tra una figura statunitense e il Papa che ha suscitato attenzione internazionale. La disputa si svolge in un contesto di crescente difficoltà diplomatiche, coinvolgendo decisioni e dichiarazioni che hanno acceso i riflettori su un rapporto complicato tra le due parti. La situazione rimane sotto osservazione, mentre si attendono eventuali sviluppi futuri.

Lo scontro tra Casa Bianca e Vaticano si fa sempre più acceso, trasformandosi in uno dei fronti più delicati del panorama internazionale. A innescare la nuova polemica è stato il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, che ha attaccato frontalmente il pontefice Papa Leone XIV, criticandone apertamente le posizioni sulla guerra e sulla politica estera. Le dichiarazioni sono arrivate durante un incontro con i giornalisti alla Joint Base Andrews, nel Maryland, dove Trump ha affermato di “non essere un grande fan” del Papa. “Non sono un grande fan di Papa Leone. È una persona molto liberale ed è un uomo che non crede nella lotta alla criminalità”, ha detto, accusando poi il pontefice di “giocare con un Paese che vuole un’arma nucleare”.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it “Deve ritirarsi”. Olimpiadi Milano Cortina, da Donald Trump attacco senza precedentiLunedì 9 febbraio le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 entrano in una fase particolarmente intensa, con una giornata che promette spettacolo... “Stop”. Papa Leone, la decisione choc contro Donald TrumpIl dialogo tra la Stanza Ovale e il Vaticano attraversa una fase di forte tensione, segnando uno dei momenti più delicati nei rapporti tra Washington... Re Carlo e Camilla interano Papa Leone XIV