L’Atlético Madrid non riscatterà Nico González | sfuma una plusvalenza da quasi 12 milioni

L’Atlético Madrid ha deciso di non esercitare il riscat sul giocatore a causa di un infortunio subito dal giocatore. La mancata riacquisizione comporta una perdita di circa 12 milioni di euro per il club spagnolo, considerando la plusvalenza originaria. La Juventus, proprietaria del cartellino, rischia di non beneficiare più di questa cifra, che rappresentava un'importante plusvalenza nel trasferimento.

L'infortunio di Nicolás González fa saltare le condizioni per il riscatto da parte dell’Atlético Madrid: la Juventus rischia di perdere una plusvalenza da oltre 11 milioni di euro.🔗 Leggi su Fanpage.it

Elche 3-2 Atlético de Madrid | Nico Gonzalez (2) | HIGHLIGHTS, LaLiga - MD33

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L’Atlético Madrid non attiverà la clausola per l’obbligo di riscatto di Nico González dalla Juventus! L’argentino starà fuori almeno 3 settimane per infortunio quindi non ci sarà il numero minimo di partite per il riscatto ma l’Atleti continuerà a trattare con la J x.com