A Latina, le autorità hanno sospeso l’attività di un’azienda agricola coinvolta nell’impiego di braccianti in nero. Sono state comminate multe per oltre 21.000 euro e il titolare è stato deferito per caporalato. Sei lavoratori sono risultati impiegati senza contratto regolare, e l’intervento ha portato al fermo temporaneo dell’azienda. La vigilanza ha condotto controlli mirati in un settore spesso soggetto a irregolarità.

Un deferimento e sanzioni per oltre 21.000 euro il bilancio di un controllo condotto dai Carabinieri presso un’azienda agricola di Latina. Il titolare, un uomo di 54 anni, è stato segnalato per impiego di lavoratori in nero e altre violazioni in materia di sicurezza e formazione, nell’ambito di un’operazione mirata al contrasto del caporalato. Controlli mirati contro il caporalato Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’intervento è stato effettuato dal Nucleo Ispettorato del Lavoro di Latina insieme ai militari della Stazione di Cori, sotto la supervisione dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro. L’azione si inserisce in una più ampia strategia di prevenzione e repressione del fenomeno del cosiddetto caporalato, che continua a rappresentare una piaga nel settore agricolo locale.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Latina, braccianti in nero nell'azienda di kiwi: sospesa l'attività e multe per 21.000 euro

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