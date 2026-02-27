Lavoro nero nell' edilizia e nel commercio sospesa l' attività di sei aziende e multe per oltre 225mila euro

Durante un'operazione nell'area di Rimini, l'Ispettorato del lavoro e i militari dell'Arma hanno controllato nove imprese nel settore edile e commerciale. Sei aziende sono state temporaneamente sospese e sono state comminate multe che superano i 225mila euro. Le verifiche hanno portato all'individuazione di irregolarità e violazioni delle norme sul lavoro.

