L’Atalanta Primavera spezza la maledizione | vince la Coppa Italia dopo 23 anni

Dopo 23 anni, l’Atalanta Primavera ha conquistato di nuovo la Coppa Italia di categoria. La squadra ha battuto i rivali in finale, portando a casa il trofeo che mancava da più di due decenni. La vittoria rappresenta un risultato storico per il settore giovanile del club, che non riusciva a ottenere questo riconoscimento dal 2000. La finale si è disputata a Milano, con la squadra che ha concluso la partita con un risultato positivo.

Milano. A 23 anni di distanza dall’ultima volta, l’Atalanta Primavera torna ad alzare al cielo la Coppa Italia di categoria. Sotto il cielo di Milano all’Arena Civica i giovani nerazzurri conquistano la vittoria ai calci di rigore, battendo la Juventus con un finale incredibile, trovando il gol del pareggio a 8 secondi dalla fine dei regolamentari, per poi avere la meglio dagli undici metri. Si tratta del quarto successo nella storia della competizione dopo quelli del 2000, 2001 e 2003: in mezzo anche due finali perse, contro la Sampdoria nel 2008 e contro la Fiorentina nel 2022. L’ultimo successo in assoluto risaliva al 2021 in Supercoppa Italiana.🔗 Leggi su Bergamonews.it Notizie correlate Leggi anche: L’Atalanta Primavera alla caccia della Coppa Italia dopo 23 anni: a Milano la sfida alla Juventus Atalanta Juve Primavera 5-2 dcr: bianconeri sconfitti ai rigori, doccia fredda tremenda. La Dea vince la Coppa Italiadi Marco BaridonAtalanta Juve Primavera LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la finale di Coppa Italia... Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Scheda Atalanta - Giocatori Girone Piemonte - 2020-21; Atalanta, sconfitta amara a Cagliari. Eco di Bergamo: Miraggio Europa. L’Atalanta Primavera spezza la maledizione: vince la Coppa Italia dopo 23 anniI giovani nerazzurri battono la Juve con un finale al cardiopalma: segnano il gol dell'1-1 di Isoa a 8 secondi dalla fine e poi ai rigori completano l'opera con le due parate di Anelli ... bergamonews.it Coppa Italia Primavera all'Atalanta, in finale sconfitta ai rigori la Juventus sotto gli occhi di Spalletti e ComolliAtalanta-Juventus (calcio d'inizio alle ore 17) è la finale della Coppa Italia Primavera. Si gioca in gara secca all'Arena Civica Gianni Brera di Milano sotto gli occhi dell'allenatore della prima s ... calciomercato.com Juve Primavera beffata in extremis, Rizzo non basta: l'Atalanta vince la Coppa Italia ai rigori https://shorturl.at/WsKDp - facebook.com facebook FINALE COPPA ITALIA PRIMAVERA: OGGI ALLE 17:00 ATALANTAJUVENTUS L’Arena trasforma i giovani in gladiatori ed i gladiatori in calciatori veri: oggi l’ultimo atto della Coppa Italia Primavera all’Arena Civica Gianni Brera AtalantaJuventus: chi conq x.com