L’Atalanta Primavera alla caccia della Coppa Italia dopo 23 anni | a Milano la sfida alla Juventus

Dopo 23 anni, l’Atalanta Primavera torna a disputare la finale di Coppa Italia. La squadra è pronta a sfidare la Juventus a Milano, in una partita che riaccende i ricordi delle vittorie passate. Tra i giocatori storici che hanno contribuito a portare a casa il trofeo ci sono alcuni nomi noti, come Pazzini e Montolivo, che nel passato hanno fatto parte del settore giovanile del club.

Pazzini, Montolivo, Lazzari, Perico, Agazzi, Canini, Pià. Sono solo alcuni dei nomi che 23 anni fa hanno portato nella bacheca del settore giovanile dell’Atalanta la terza Coppa Italia Primavera in quattro anni: 2000, 2001, 2003. E poi il vuoto. Con due finali perse: a Venezia nel 2022 contro la Fiorentina nel recupero, nel 2008 con la Sampdoria ai rigori con il ritorno disputato allo stadio di Bergamo. Oggi, mercoledì 29 aprile, alle 17 i nerazzurri corrono per spezzare questa sorta di tabù, peraltro in qualche modo condiviso con la prima squadra. In mezzo di trionfi ne sono arrivati: due campionati, due supercoppe. Ma è mancato lo scatto...🔗 Leggi su Bergamonews.it Notizie correlate Atalanta alla caccia della Coppa Italia, Palladino: “Strada più breve per l’Europa, ci teniamo”Il tecnico nerazzurro verso Lazio-Atalanta, semifinale d’andata in programma mercoledì all’Olimpico: “Alzare la coppa è un nostro sogno e obiettivo”. Napoli Como, Conte sfida Fabregas a caccia della semifinale di Coppa Italia: spazio alla gioventù per i partenopeiJones via dal Liverpool? Non solo l’Inter: un’altra italiana fiuta l’affare! L’indiscrezione dall’Inghilterra Dimarco re degli assist, nessuno come... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Scheda squadra Atalanta U20; Coppa Italia Primavera | Dove vedere Atalanta-Juventus; L’Atalanta Primavera alla caccia della Coppa Italia dopo 23 anni: a Milano la sfida alla Juventus; PRIMAVERA 1: ATALANTA-PARMA 1-0. L’Atalanta Primavera alla caccia della Coppa Italia dopo 23 anni: a Milano la sfida alla JuventusAll’Arena Civica Gianni Brera si gioca in gara secca, in palio un trofeo che manca dal 2003. Mister Bosi squalificato dovrà seguire la partita dagli spalti, dall’altra parte c’è Padoin, che c’era nell ... bergamonews.it Atalanta-Juventus Primavera: orario, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la finale di Coppa ItaliaUltimo atto della Coppa Italia Primavera. La Juve, dopo aver battuto in semifinale il Parma, si appresta a giocare la finalissima contro l'Atalanta. I bianconeri di Simone Padoin proveranno dunque ad ... tuttosport.com Coppa Italia Primavera | Dove vedere Atalanta-Juventus Mercoledì 29 aprile 2026 alle ore 17:00, la Juventus Under 20 sfiderà, all'Arena Civica Gianni Brera di Milano, l'Atalanta nell'ultimo atto della Coppa Italia Primavera. I bianconeri saranno impegnati in fin - facebook.com facebook #Torino #Primavera, esame #Atalanta: in palio punti pesanti #Torino in cerca di riscatto dopo la sconfitta con il #Genoa. A #Orbassano arriva l' #Atalanta, la squadra che nell'ultimo mese ha fatto più punti #ToroNews #TorinoFc #Torino L'articolo compl x.com