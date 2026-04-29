L' assalto dei giovanissimi con spray e sassi | preso il branco

Lo scorso 19 aprile, l’area di Casaleccio Garibaldi è stata al centro di un episodio di violenza quando un gruppo di giovani ha attaccato con spray e sassi. La polizia ha individuato e fermato alcuni membri del gruppo coinvolto nell’aggressione. L’evento ha attirato l’attenzione sulla presenza di giovanissimi coinvolti in comportamenti violenti in quella zona. Nessuna altra informazione sulle conseguenze o sulle motivazioni dell’episodio è stata resa nota.

Un pomeriggio di violenza, quello dello scorso 19 aprile. Lo scalo di Casalecchio Garibaldi è stato teatro di una aggressione da parte di giovanissimi. Il bilancio è di tre ragazzi cingalesi finiti in ospedale e quattro denunciati per rapina aggravata in concorso e lesioni personali.La violenza.🔗 Leggi su Bolognatoday.it Notizie correlate Picchiato dal branco nel parcheggio dei Salesiani, tre giovanissimi nei guaiNei giorni scorsi la Squadra Mobile di Caserta ha eseguito, su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua... Aggressione con sassi e spray urticante, baby gang rapina coetanei e poi fugge in trenoCasalecchio di Reno (Bologna), 29 aprile 2026 – Aggrediscono con sassi e spray urticante tre coetanei e poi li rapinano. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Code agli stand di aziende e università. L’assalto dei giovani in cerca di futuro; Assalto alla stazione di Chiavenna, tre giovanissimi nei guai; Filmati i giovani che a Casale hanno preso il denaro lasciato dagli scassinatori; Giovanissimi, violenti e senza freni: spaccata all’alba in un negozio della provincia. Tatuaggio choc al Tattoo Fest: vince l’assalto al portavalori. Il prefetto: «Provo disprezzo, linguaggio mafioso»And the Winners are… Grazie per questa ennesima edizione del Lecce Tattoo Fest, è stato magico! Al prossimo anno. Si chiude così il post ... ilmessaggero.it Lecce, nel tatuaggio l’assalto al portavalori sulla statale 613. Lo sdegno del prefettoIl 9 febbraio un tratto della statale 613 si trasformò in un incubo per un tentativo, poi fallito, di rapina. La scelta di un giovane di incidersi sulla pelle quella vicenda ha innescato lo sdegno del ... lecceprima.it Colpo lampo nella notte a Salerno: gioielleria presa d’assalto in meno di un minuto #furto #gioielleria #Salerno - facebook.com facebook Mercato Milan, Gazzetta: "Via libera per Gila. Cardinale dà l'ok, assalto al centrale per una difesa top" x.com