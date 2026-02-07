Picchiato dal branco nel parcheggio dei Salesiani tre giovanissimi nei guai

La polizia di Caserta ha arrestato un giovane dopo un pestaggio nel parcheggio dei Salesiani. Gli agenti della Squadra Mobile sono intervenuti su ordine della Procura di Santa Maria Capua Vetere e hanno messo sotto misura cautelare il ragazzo, coinvolto in un episodio violento che ha visto altri giovani partecipare. La vicenda si è svolta negli ultimi giorni e ora sono in corso le indagini per chiarire i dettagli della rissa.

Nei giorni scorsi la Squadra Mobile di Caserta ha eseguito, su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, una serie di misure cautelari nei confronti di un giovane residente nel capoluogo. All'indagato è stato imposto il divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa, con applicazione del braccialetto elettronico, oltre all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Il provvedimento scaturisce dalle indagini avviate a seguito della denuncia presentata dal padre di un minore, vittima nel mese di luglio di un violento pestaggio da parte di un gruppo di giovani.

