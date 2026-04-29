L' Asp potenzia prevenzione oncologica con fondi Pnes nuova sede screening in via del Vespro

Una nuova sede dedicata allo screening oncologico è stata inaugurata in via del Vespro a Messina, rafforzando l’attività di prevenzione nel territorio. L’Asp ha ricevuto fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) per rinnovare gli spazi e migliorare i servizi offerti. La struttura, ora più moderna, si aggiunge alle iniziative di prevenzione promosse dall’ente locale.

Nuova spinta alla prevenzione oncologica sul territorio messinese con l’inaugurazione della sede rinnovata della UOS Screening dell’ambulatorio di via del Vespro dell’Asp di Messina. La struttura, completamente riqualificata, è stata dotata di apparecchiature di ultima generazione grazie ai fondi.🔗 Leggi su Messinatoday.it Notizie correlate Salute della donna, all'Ingrassia l'(H) open week con screening gratuiti per la prevenzione oncologicaPrende il via domani (martedì 22 aprile) all’ospedale Ingrassia di Palermo l’(H) open week sulla salute della donna promossa da Fondazione Onda Ets,... Prevenzione oncologica, un protocollo per incrementare gli screeningL’accordo tra Asl di Lecce, Lilt e Federfarma con l’intento di migliorare la salute della popolazione e aumentare i programmi di profilassi e la... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Sanità territoriale, inaugurata a Brolo la nuova Casa di comunità: servizi integrati e assistenza più vicina ai cittadini; Malattie cardiovascolari a Ragusa: nasce l’associazione Battito di Speranza; Cosenza-21/04/2026: GENITORIALITÀ COME CARDINE DEL BENESSERE: L’ASP DI COSENZA TRACCIA LA ROTTA DELLA PREVENZIONE PRIMARIA; Medicina di precisione, prevenzione e ricerca contro patologie oncologiche: accordo Asp Palermo-Fondazione Heal Italia. Basilicata. Cyberbullismo, Istituto penale minorile di Potenza elogia l’Asp per il prezioso lavoro di prevenzioneNell’attestato di riconoscimento il Direttore dell’Istituto Penale esprime profonda gratitudine alla Direzione e agli operatori dell’Asp per aver inciso positivamente nel sensibilizzare i giovani ... quotidianosanita.it Asp Potenza, un fondo per le famiglie di pazienti autisticiL'Azienda sanitaria di Potenza (Asp) ha creato un fondo per l'assistenza sociosanitaria del trattamento dei disturbi dello spettro autistico: lo ha reso noto l'ufficio stampa che ha quantificato ... ansa.it Caltanissetta. All'Asp nuovi incarichi per potenziare i servizi sanitari - facebook.com facebook