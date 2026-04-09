Oltre 150 dimore storiche aperte | un viaggio tra arte e memoria

Tra il 18 e il 19 aprile 2026 si svolgerà la seconda edizione delle Giornate internazionali delle Case della Memoria e dei musei di personalità illustri. Durante queste due giornate, più di 400 strutture in tutto il mondo apriranno le porte a visitatori interessati a scoprire residenze, studi e dimore storiche legate a figure di rilievo. In Italia saranno oltre 150 le dimore storiche che parteciperanno all’evento.

Il 18 e il 19 aprile 2026, oltre 400 realtà in tutto il mondo apriranno le porte di residenze, studi e dimore storiche per la seconda edizione delle Giornate internazionali delle Case della Memoria e dei musei di personalità illustri. In Italia, l’iniziativa coinvolgerà più di 150 siti distribuiti su 18 regioni, trasformando appartamenti e atelier in spazi di dialogo culturale. L’obiettivo del progetto, promosso dall’Associazione Nazionale Case della Memoria con il sostegno del ministero della Cultura, è superare i confini del museo tradizionale. Adriano Rigoli, alla guida dell’associazione, sottolinea come la creazione di una rete sia essenziale per far sì che la cultura diventi un ponte tra diverse nazioni. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Oltre 150 dimore storiche aperte: un viaggio tra arte e memoria Case della Memoria: 11 dimore d’arte e storia aperte in PiemonteIl Piemonte si prepara a diventare un punto di riferimento per le Giornate Internazionali delle Case della Memoria e dei Musei di personalità... Leggi anche: Festival delle Dimore storiche, saranno 19 le residenze aperte al pubblico Temi più discussi: GIORNATE DELLE CASE MUSEO - LA SICILIA APRE 16 DIMORE STORICHE; Aprono le Case della memoria e dei musei; Mantova si trasforma in musica: il festival Trame Sonore torna con oltre 150 concerti; Mantova, presentata in Regione l’edizione 2026 di ‘Trame Sonore’. In Italia 46mila dimore storiche, 60% genera attività economicheOltre 35 milioni di visitatori nel 2024, di cui più di 2 milioni nelle sole aree interne del Paese; 60% delle dimore attive in produzioni culturali, turistiche o agroalimentari; un comparto che ... ansa.it 'Coltiviamo la Cultura' in tre Dimore storiche lucaneIn occasione della Giornata nazionale dell'Agricoltura, domenica 9 novembre, torna Coltiviamo la Cultura-Festa dell'Agricoltura nelle Dimore storiche, un'iniziativa promossa dall'Associazione dimore ... ansa.it Una selezione sempre più accurata nel territorio nazionale - con oltre cento vignaioli provenienti da tutta Italia - e l'ampliamento della sezione dedicata ai giovani produttori europei. Sono queste le novità di Only Wine 2026, che si terrà dal 25 al 27 aprile, nella - facebook.com facebook Gran Bretagna: oltre 250 cani stipati in una casa. "Immagini choc" x.com