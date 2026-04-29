Pietro Senaldi, condirettore di Libero, ha commentato la vicenda riguardante Beatrice Venezi, affermando che la sua esperienza di bullismo è stata motivata da fattori politici più che artistici. Senaldi ha espresso che la situazione rappresenta una vittoria politica, ritenendo che le dinamiche siano state influenzate da questioni di natura ideologica. La polemica si è sviluppata sui social e sui media, coinvolgendo diverse figure pubbliche.

"È una vittoria politica che poco ha di artistico": Pietro Senaldi, condirettore di Libero, lo ha detto in collegamento con David Parenzo a L'Aria che tira su La7, riferendosi alla decisione del teatro La Fenice di Venezia di annullare tutte le collaborazioni con il direttore d'orchestra Beatrice Venezi. Una decisione scaturita da un'intervista a La Nacion in cui la Venezi diceva: "Non provengo da una famiglia di musicisti. E questa è un'orchestra dove le posizioni si tramandano praticamente di padre in figlio". "Io non sono in grado di valutare tecnicamente quanto la Venezi meritasse quel posto - ha proseguito Senaldi - penso che lei abbia trovato una exit strategy che le consente di dire che è stata bullizzata, cosa verissima.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - L'aria che tira, Pietro Senaldi contro Daniela Preziosi: "Perché Beatrice Venezi è stata bullizzata"

Notizie correlate

Beatrice Venezi: “Mai mancato di rispetto a nessuno, io invece sono stata bullizzata. Non piaccio alla Casta perché mi sono fatta da sola”Roma, 17 aprile 2026 – "Prendo atto della dichiarazione del sovrintendente Nicola Colabianchi e della decisione della Fondazione Teatro La Fenice,...

Beatrice Venezi al contrattacco: «Sono stata offesa e bullizzata dagli orchestrali negli ultimi mesi»La direttrice d'orchestra, da Buenos Aires, tramite il suo ufficio stampa precisa inoltre di aver appreso della risoluzione del rapporto da una nota...

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: L'Aria che Tira, la puntata integrale del Puntata del 28/4/2026; Beatrice Venezi licenziata, Pietro Senaldi: È stata bullizzata, è una vittoria politica che poco ha di artistico; L'Aria Che Tira (r); Gianfranco Fini: Non ha senso dire che Meloni è la cameriera di Trump e da uno come lui un'auto usata non la comprerei mai.

Beatrice Venezi licenziata, Pietro Senaldi: È stata bullizzata, è una vittoria politica che poco ha di artisticoPietro Senaldi (Libero): Non sono in grado di valutare tecnicamente quanto la Venezi meritasse quel posto, ma pensate se un'orchestra di destra avesse rifiutato così una direttrice suggerita dalla si ... la7.it

L'aria che tiraPietro Senaldi (Libero) va su tutte le furie: Ma io non parlo mai? Grazie, perché mi sembra che abbiamo i Trump anche in Italia. Son qui che ascolto delle cose non proprio geniali.... la7.it

Libero. . Il caso escort e il ripescaggio dell’Italia ai mondiali: la riflessione di Pietro Senaldi che scatena il dibattito - facebook.com facebook

25 aprile, Pietro Senaldi: "Conte e Schlein non erano a Milano, faccio a entrambi i complimenti". #inonda x.com