Beatrice Venezi ha dichiarato di essere stata vittima di atti di offesa e bullismo da parte di alcuni orchestrali negli ultimi mesi. La direttrice d'orchestra ha chiesto chiarimenti alla Fondazione Teatro La Fenice riguardo al suo recente licenziamento. In una nota, Venezi ha specificato di voler evitare ogni coinvolgimento emotivo e di non voler fare accuse senza prove certe. La situazione è ora al centro di attenzione pubblica.

La direttrice d'orchestra, da Buenos Aires, tramite il suo ufficio stampa precisa inoltre di aver appreso della risoluzione del rapporto da una nota Ansa e solo successivamente di aver ricevuto una lettera formale, e si astiene da ogni commento «sull'eleganza della forma». Non c'è solo lo sfogo, Venezi entra nel merito dei motivi che hanno portato all'uscita di scena. Rispetto alle pesanti dichiarazioni rese al quotidiano argentino La Nacion il 23 aprile, affermazioni che stanno alla base del suo allontanamento, la direttrice d'orchestra sostiene di «non aver mai mancato di rispetto a lavoratori di nessun teatro». E dunque le accuse di nepotismo all'orchestra «avrebbero dovuto essere lette nel contesto dell'intervista e non distorte e strumentalizzate.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Beatrice Venezi al contrattacco: «Sono stata offesa e bullizzata dagli orchestrali negli ultimi mesi»

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