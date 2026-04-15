Cremona ha annunciato un investimento di 14,5 milioni di euro destinato alla realizzazione di una rete ciclabile che coinvolgerà dieci comuni dell’entroterra. La nuova infrastruttura collegherà Bonemerse a Vescovato, passando attraverso i paesi limitrofi. L’obiettivo è migliorare la mobilità locale e promuovere il turismo nella zona. Il progetto prevede la costruzione di percorsi dedicati alle biciclette lungo le strade esistenti.

Un investimento di 14,5 milioni di euro mira a trasformare la mobilità e l’economia dell’entroterra cremonese attraverso la creazione di una vasta rete ciclabile che collegherà dieci comuni, partendo da Bonemerse fino a raggiungere Vescovato. Il progetto, presentato presso Palazzo Pirelli, punta a integrare il territorio locale nei grandi flussi del turismo internazionale e a offrire soluzioni concrete per gli spostamenti quotidiani tra le abitazioni, le scuole e i luoghi di lavoro. L’iniziativa, discussa durante un incontro istituzionale che ha la partecipazione dell’assessore ai Trasporti e Mobilità sostenibile Lucente, del presidente della Provincia di Cremona Mariani e del presidente della IV Commissione Attività Produttive Ventura, coinvolge un consorzio di amministrazioni locali.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cremona punta sul turismo: 14,5 milioni per una nuova rete ciclabile

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