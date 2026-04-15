Cremona punta sul turismo | 14,5 milioni per una nuova rete ciclabile
Cremona ha annunciato un investimento di 14,5 milioni di euro destinato alla realizzazione di una rete ciclabile che coinvolgerà dieci comuni dell’entroterra. La nuova infrastruttura collegherà Bonemerse a Vescovato, passando attraverso i paesi limitrofi. L’obiettivo è migliorare la mobilità locale e promuovere il turismo nella zona. Il progetto prevede la costruzione di percorsi dedicati alle biciclette lungo le strade esistenti.
Un investimento di 14,5 milioni di euro mira a trasformare la mobilità e l’economia dell’entroterra cremonese attraverso la creazione di una vasta rete ciclabile che collegherà dieci comuni, partendo da Bonemerse fino a raggiungere Vescovato. Il progetto, presentato presso Palazzo Pirelli, punta a integrare il territorio locale nei grandi flussi del turismo internazionale e a offrire soluzioni concrete per gli spostamenti quotidiani tra le abitazioni, le scuole e i luoghi di lavoro. L’iniziativa, discussa durante un incontro istituzionale che ha la partecipazione dell’assessore ai Trasporti e Mobilità sostenibile Lucente, del presidente della Provincia di Cremona Mariani e del presidente della IV Commissione Attività Produttive Ventura, coinvolge un consorzio di amministrazioni locali.🔗 Leggi su Ameve.eu
Notizie correlate
Calabria: 14 centri per l’autismo, 8 milioni per una rete regionaleIl 2 aprile 2026 segna una svolta decisiva per la tutela delle persone con autismo in Calabria, grazie all’estensione del Progetto di vita a tutte le...
Imprese del commercio e turismo fanno rete, a Cattolica nasce una nuova associazioneRealtà che riunisce operatori del commercio e del turismo con l’obiettivo di rafforzare il coordinamento tra le attività economiche della città e...
Aggiornamenti e contenuti dedicati
Temi più discussi: Riparte Bici & Barca: natura e turismo lento; Cagliari-Cremonese: ore 15.00, Grigiorossi a caccia di punti salvezza in Sardegna, tre lunghezze il divario da colmare. Oltre 400 tifosi grigiorossi presenti; Dentro le Olimpiadi e Paraolimpiadi: il futuro di Milano-Cortina 2026 al Cr2 Sinapsi; River House Cremona, l’11/4 c’è VidaLoca.
Ponte pasquale, a Cremona ristoranti pieni e turismo di qualità all'insegna della tradizioneUn weekend di Pasqua all’insegna del turismo di qualità e della riscoperta della tradizione. Cremona ha registrato una presenza ... cremonaoggi.it
Tavolo del Turismo Marche, visione strategica e punta sui visitatori stranieriSul fronte turismo un confronto operativo sui principali strumenti di pianificazione che saranno approvati dalla Giunta regionale delle Marche: il Piano triennale del turismo, il Piano di indirizzo ... ansa.it
Il Consorzio liutai Stradivari chiede maggiore coinvolgimento e trasparenza nella gestione dei fondi pubblici, mentre si punta a progetti come il Cremona International Cello Festival Leggi tutto - facebook.com facebook
Dal modello virtuoso cremonese al maxi bando ATM: Milano punta a oltre 1.200 e-bus entro il 2030 #Milano #4aprile #Autobuselettrici x.com