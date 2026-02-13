Gagliardi, allenatore della Maceratese, dice che la sua squadra punta su se stessa in vista della partita contro l’Aquila, che si gioca domani allo stadio Fattori.

"L’Aquila è una squadra forte e ci attende una gara impegnativa, però la Maceratese ha dimostrato anche nelle ultime partite difficili di potersela giocare con tutte". È quanto dice l’attaccante esterno biancorosso Mattia Gagliardi, però la classifica sostiene che per la sconfitta con il Teramo i biancorossi hanno visto ridursi a 2 punti la distanza dai playout. "La classifica? Non ci preoccupa, noi guardiamo al nostro percorso in cui abbiamo messo in difficoltà gli avversari, anche la capolista Teramo ha avuto i suoi problemi contro di noi domenica scorsa". Ma Il Teramo ha vinto e nel contempo Termoli e UniPomezia si sono avvicinati pericolosamente. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Gagliardi sul match a L'Aquila: "La Maceratese punta su se stessa"

La Cina rafforza la propria strategia nell’ambito dell’intelligenza artificiale, puntando sulla promozione di tecnologie e produzioni nazionali.

La Maceratese si avvicina alla trasferta di Senigallia, con alcune incognite in rosa.

