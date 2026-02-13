Gagliardi sul match a L’Aquila | La Maceratese punta su se stessa
Gagliardi, allenatore della Maceratese, dice che la sua squadra punta su se stessa in vista della partita contro l’Aquila, che si gioca domani allo stadio Fattori.
"L’Aquila è una squadra forte e ci attende una gara impegnativa, però la Maceratese ha dimostrato anche nelle ultime partite difficili di potersela giocare con tutte". È quanto dice l’attaccante esterno biancorosso Mattia Gagliardi, però la classifica sostiene che per la sconfitta con il Teramo i biancorossi hanno visto ridursi a 2 punti la distanza dai playout. "La classifica? Non ci preoccupa, noi guardiamo al nostro percorso in cui abbiamo messo in difficoltà gli avversari, anche la capolista Teramo ha avuto i suoi problemi contro di noi domenica scorsa". Ma Il Teramo ha vinto e nel contempo Termoli e UniPomezia si sono avvicinati pericolosamente. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Per vincere la partita sull’IA la Cina punta tutto su se stessa
La Cina rafforza la propria strategia nell’ambito dell’intelligenza artificiale, puntando sulla promozione di tecnologie e produzioni nazionali.
La Maceratese si prepara per Senigallia. Lucero è out, da valutare Perini e Gagliardi
La Maceratese si avvicina alla trasferta di Senigallia, con alcune incognite in rosa.
Contenuti correlati
Argomenti discussi: Camorra, colpo al clan Gagliardi: 21 arresti a Caserta; A Paullo rinascono sui vinili di Michele Gagliardi i grandi successi della musica; Coppa Italia: l'Icierre Lamezia batte il Palermo C5 e accede ai quarti della fase nazionale; Piano del clan Gagliardi per colpire i carabinieri: bombe contro la caserma.
Il Derby della Valdarbia termina in parita. Monteroni e Buonconvento si sono divise la posta questa mattina sul sussidiario del Lido Gagliardi. Per i biancoazzurri in rete Ferrazzo ed Arfeo . Prossimo impegno per i ragazzi di Mister Davide del Toro il match di do - facebook.com facebook
Sul set di “Doichlanda” (Giuseppe Gagliardi) 2003 x.com