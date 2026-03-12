Ternana Stefano Bandecchi | Preoccupato per il futuro della squadra L’esito del Tar su stadio-clinica non può essere una scusa per non pagare i debiti

Dopo la riunione del Comitato per l’ordine e la sicurezza nella prefettura di Terni, sono state confermate le modalità di svolgimento delle prossime partite della Ternana calcio, che si terranno a porte aperte. L’amministratore unico della squadra e il sindaco hanno garantito questa decisione, mentre il presidente ha espresso preoccupazioni sul futuro del club e ha sottolineato che l’esito del Tar sulla questione dello stadio-clinica non può essere usato come scusa per non saldare i debiti.

Le parole del sindaco al termine della riunione in Prefettura. Prima le rassicurazioni sul poter giocare a porte aperte le prossime gara, poi alcuni dubbi avanzati sul futuro della società rossoverde Al termine della riunione del Comitato per l'ordine e la sicurezza nella prefettura di Terni, sono arrivate rassicurazioni sul fatto che la Ternana calcio giocherà le partite a porte aperte, sia da parte dell'amministratore unico Fabio Forti, che dal sindaco Stefano Bandecchi. Quest'ultimo però si è fermato a parlare alla stampa della situazione della società rossoverde, mostrando alcuni dubbi sul futuro delle Fere. Stefano Bandecchi: "Sulle ingiunzioni comunali alla Ternana è un qualcosa di inevitabile, che parte dai dirigenti.