I corpi di Elizabeth di Ella Hickson al Teatro Eleonora Duse

Il Teatro Eleonora Duse ospita per la prima volta “I corpi di Elizabeth” di Ella Hickson, perché il regista ha deciso di portare in scena questa storia che mette in discussione il ruolo delle donne al trono. La pièce, che affronta temi di potere e identità, si concentra sul modo in cui la figura di una regina può cambiare il senso di autorità. Alla rappresentazione partecipa anche un cast di attori italiani, pronti a dare vita a questa riflessione sulla storia e sulla politica.

Che cos'è il potere quando la corona è sulla testa di una donna? "I corpi di Elizabeth", dall'acclamata drammaturga britannica Ella Hickson, arriva per la prima volta in Italia grazie al Teatro dell'Elfo. Lo spettacolo, commissionato alla drammaturga dal prestigioso Globe Theatre di Londra, è una narrazione tagliente, moderna, profondamente femminista, che affonda nel cuore della storia per raccontare il presente. Appuntamento da martedì 17 a venerdì 20 febbraio al Teatro Eleonora Duse. "The Doozies: Eleonora Duse, Isadora Duncan e noi" al Teatro Biblioteca Quarticciolo. Il Teatro Biblioteca Quarticciolo ha accolto ieri sera "The Doozies: Eleonora Duse, Isadora Duncan e noi", uno spettacolo che rilegge le vite delle due artiste rivoluzionarie, con un focus speciale sulle scelte e le sfide che le hanno portate a rompere gli schemi del loro tempo. "I corpi di Elizabeth" al teatro Elfo Puccini di Milano. Questa sera al Teatro Elfo Puccini di Milano va in scena "I corpi di Elizabeth". Dal 17 al 20 febbraio sul palcoscenico del Teatro Eleonora Duse è in scena "I corpi di Elizabeth", testo inedito in Italia dell'autrice britannica Ella Hickson (1985), poco più che quarantenne ma già applauditissima e premiata in patria.