L' annuncio di Stefani | +53% di alloggi per universitari entro il 2029 A Venezia 1.725 in tutto

La Regione del Veneto ha annunciato un incremento del 53% degli alloggi per studenti universitari entro il 2029, portando il totale a 1.725 posti letto a Venezia. L'investimento prevede interventi di riqualificazione del patrimonio immobiliare esistente, con l’obiettivo di aumentare le strutture disponibili per gli studenti. L’Ente regionale ha comunicato che, grazie a questa strategia, l’ente responsabile potrà contare su 4 nuove strutture entro il termine stabilito.

La Regione del Veneto sceglie di investire nella riqualificazione del patrimonio immobiliare per garantire più posti letto agli studenti universitari: entro il 2029, l'Esu potrà contare su 4.819 alloggi, il 53% in più rispetto alla dotazione del 2025. Lo annuncia il presidente Alberto Stefani.🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Notizie correlate

Borse di studio e alloggi universitari, dal MUR oltre 4 miliardi per il diritto allo studio. Le novitàA Udine si apre la quinta edizione delle Giornate Nazionali sul Diritto allo Studio Universitario, rassegna promossa dall'ANDISU.

Leggi anche: Alloggi per gli universitari: "Così affitti accessibili"

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Veneto, l'annuncio di Stefani: Mille case a 350 euro al mese per sanitari e giovani coppie. E foresterie nei palazzi antichi; Veneto, nasce il primo laboratorio al mondo sulle politiche per l’invecchiamento attivo; Il Veneto è capitale mondiale dell’invecchiamento attivo; Renzo Secco, nell’epigrafe dell'industriale la dedica alla moglie: Nella morte ci riuniamo. Stefani: imprenditore visionario e mecenate.

Case di comunità, dalle Valli Vicentine l'annuncio di una squadra regionale per il funzionamentoIl Presidente della Regione Alberto Stefani ha visitato le case di comunità nelle Valli del vicentino per farsi un’idea di come potranno e dovranno funzionare. Quella di Schio è stata inaugurata ad ... rainews.it

Venezi, Stefani: «Le polemiche non servono a nulla, auspico che alla Fenice torni la serenità»VENEZIA - Alberto Stefani, presidente della Regione Veneto, a margine del Consiglio regionale in corso a Venezia oggi, martedì 28 aprile, ... msn.com

Il governatore del Veneto Stefani: «A Feltre il progetto pilota, poi accordi nelle Ulss di Treviso, Verona e Vicenza» - facebook.com facebook