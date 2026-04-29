Il governo italiano ha annunciato di essersi costituito parte civile in un procedimento giudiziario. La decisione è stata comunicata dalla Presidenza del Consiglio tramite l’Avvocatura Generale dello Stato, che ha agito in rappresentanza dello Stato stesso. La notizia riguarda un procedimento in corso, ma non sono stati forniti dettagli specifici sul caso o sulle parti coinvolte. La costituzione di parte civile indica l’interesse dello Stato a partecipare attivamente nel processo.

La sparata in tv del funzionario svizzero: "Mio figlio a 14 anni.", lo scontro con Porro Crans-Montana, la Svizzera presenta il conto delle cure. Meloni: non paghiamo La Presidenza del Consiglio dei ministri, tramite l’Avvocatura Generale dello Stato, che a sua volta ha delegato uno studio legale elvetico, ha depositato l’atto di costituzione di parte civile della Repubblica Italiana nel procedimento penale relativo all’incendio avvenuto a Crans-Montana tra il 31 dicembre 2025 e il 1° gennaio 2026. La decisione è motivata dal danno diretto arrecato al patrimonio dello Stato italiano a causa delle ingenti risorse mobilitate dal Servizio nazionale della Protezione civile per l’assistenza medica, psicologica e logistica ai connazionali coinvolti.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - L'annuncio di Palazzo Chigi: Italia si costituisce parte civile nel processo

Notizie correlate

Crans Montana, l'Italia si costituisce parte civile nel processo: «Danno diretto arrecato al patrimonio dello Stato»«La Presidenza del Consiglio dei ministri, tramite l'Avvocatura Generale dello Stato, che a sua volta ha delegato uno studio legale elvetico, ha...

Inchieste sull’urbanistica. Il Comune non si costituisce parte civile nel processoNon sarà parte civile, il Comune, ma parte offesa nel processo che riguarda l’immobile di piazza Aspromonte finito nel mirino della magistratura a...

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Diesel sopra i 2 euro e fermo a maggio: l'autotrasporto sale al tavolo di Palazzo Chigi con extracosti per 1,5 miliardi; 25 aprile, la linea del Colle e di Palazzo Chigi: sia un momento di coesione; Governo, il CdM nomina 5 nuovi sottosegretari: da Dell'Utri a Baldoni. Chi sono; De Pascale: Il ministero della Cultura reintegrerà i fondi per i luoghi della Resistenza.

Crans Montana, l'annuncio di Palazzo Chigi: Italia si costituisce parte civileLa Presidenza del Consiglio dei ministri, tramite l’Avvocatura Generale dello Stato, che a sua volta ha delegato uno studio legale elvetico, ha depositato l’atto di costituzione di parte civile della ... msn.com

Nomina Di Foggia alla presidenza di Eni: le precisazioni di Palazzo ChigiIl governo respinge le ricostruzioni su una presunta trattativa per Open Fiber e sottolinea che la scelta per Eni è motivata da competenze e rinunce personali ... notizie.it

Prevista una cabina di regia a Palazzo Chigi per coordinare le Regioni e monitorare i progressi - facebook.com facebook

A Palazzo Chigi il Consiglio dei ministri ha varato il provvedimento che contiene le misure sul salario giusto, gli incentivi all'occupazione e il contrasto al caporalato digitale. Tra gli interventi c’è la proroga fino a fine anno dei bonus per le assunzioni dei giovani x.com