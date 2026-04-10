L’allenatore di una squadra di calcio ha espresso parole positive nei confronti di un giocatore appena arrivato. Ha dichiarato che il calciatore è di alto livello e che crede possa sviluppare una carriera di successo nella squadra. La frase è stata pronunciata durante una conferenza stampa, senza ulteriori dettagli sulla durata del contratto o sui ruoli specifici del giocatore.

Materazzi su McTominay: «E’ un giocatore incredibile. Non capisco come il Manchester United l’abbia venduto per così pochi soldi» Solet, intreccio Udinese Inter: valutazione da 25 milioni e un’incognita legale che può cambiare la trattativa. Il punto Calciomercato Torino: occasione Okoli in estate, perché il colpo dal Leicester è possibile. Due granata pronti a fargli spazio! Novità importanti Muric si racconta: «Voto al Sassuolo? Dico 7 e mezzo, anche 8. Miglior portiere? Mi piace molto Donnarumma. Vi racconto la mia miglior parata» Conferenza stampa Allegri: «Da qua alla fine deve regnare l’equilibrio, mancano ancora un po’ di punti all’obiettivo. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Malen Roma, Emery non ha dubbi: «È un ottimo giocatore e penso possa aver un’ottima carriera lì»

Genoa, Ostigard non ha dubbi: «Malen? Un giocatore molto forte, l’ho osservato nell’ultima partita. Sulla Roma…»Calciomercato Juve, spunta una clamorosa idea in vista della sessione estiva! Ecco di chi si tratta Milan Inter, il derby è anche sul mercato! Tra...

Emery sul ritorno dell’ex Juve Douglas Luiz all’Aston Villa: «Penso che a breve sarà un nostro giocatore. Lo abbiamo preso per un motivo»di Redazione JuventusNews24Emery in conferenza stampa conferma il ritorno di Douglas Luiz all’Aston Villa spiegando anche il motivo di aver fatto...

Temi più discussi: Emery: Ecco perché abbiamo ceduto Malen. Ho imparato da Gasperini, ma la Roma di Mourinho...; Emery fa coraggio (ma non troppo) al calcio italiano: Ma quale crisi, Gasperini e Inzaghi mi hanno ispirato. Malen via? Avevo di meglio; Inter-Roma è (anche) Lautaro vs Malen; Emery controcorrente: Massimo rispetto per il calcio italiano, c’è un livello molto alto.

Roma, deciso il futuro di Malen: svelato il retroscenaMalen Roma - Scelta già fatta in casa Roma per il futuro di Malen: occhio anche alla conferma e al retroscena svelato da Emery ... fantamaster.it

Emery su Malen: Farà bene a Roma. Ecco perché è stato cedutoL’Aston Villa vince 3-1 a Bologna e indirizza il quarto di finale di Europa League. La squadra di Emery espugna il Dall’Ara grazie alla doppietta di Watkins (di Bailey il secondo assist) e al gol di K ... siamolaroma.it

Emery: “Malen avrà un ottimo percorso alla Roma. Su Gasperini…” - facebook.com facebook

#Malen non basta, l’attacco della #Roma è un flop: sarà rifondato x.com