Nel dibattito sul Decreto Lavoro, la posizione della CGIL si distingue per la sua contrarietà, mentre gli altri sindacati si sono detti favorevoli o hanno preso posizioni diverse. La reazione delle organizzazioni sindacali rivela un divario tra le parti, evidenziando come la CGIL si trovi in minoranza rispetto alle altre sigle. La questione ha suscitato commenti e analisi sulla coesione del movimento sindacale in questa fase.

C'è un elemento di geografia sindacale che emerge dalle reazioni sul Decreto Lavoro ed è, ancora una volta, l'isolamento della CGIL. Il sindacato di Corso Italia sceglie l'arroccamento a fronte di un provvedimento che affronta parte della questione salariale e cerca di porre un argine effettivo al cosiddetto "dumping contrattuale", fenomeno distorsivo creato dalla concertazione di sigle poco rappresentative. Il provvedimento del governo rilancia la contrattazione collettiva e il valore della rappresentanza in una fase storica in cui essa è in crisi. E le sigle hanno risposto riconoscendo lo sforzo. Daniela Fumarola, numero uno...🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Landini resta solo nel campo del no al governo: la solita Cgil sbugiardata dagli altri sindacati

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