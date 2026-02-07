Cgil | Altri sindacati assenti non c’è confronto con i lavoratori

La Cgil critica gli altri sindacati per la loro assenza nel confronto con i lavoratori. Secondo il sindacato, nonostante la liquidazione giudiziaria, l’azienda Sacim continua a produrre e a usare la cassa integrazione al 10%, mantenendo i suoi valori sociali e produttivi. La situazione resta tesa e i lavoratori chiedono più attenzione.

"Nonostante il procedimento di liquidazione giudiziaria, l’azienda Sacim continua a produrre-utilizzando la cassa integrazione straordinaria al 10% e a mantenere intatti i propri valori produttivi e sociali". A rimarcarlo sono è la Rsu di Sacim. "Questo è possibile grazie alla massima collaborazione del curatore, avv. Sarti, dell’ex proprietà, dei fornitori, dei clienti, del lavoro della Fiom di Forli Cesena, delle istituzioni locali, regionali e soprattutto dei dipendenti, che anche in una fase così critica e incerta continuano a credere in questo pezzo storico dell’ industria metalmeccanica cesenate", aggiungono le rsu. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

