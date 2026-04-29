L' Amministrazione di Borgonovo è solo chiacchiere e distintivo

L’Amministrazione di Borgonovo ha recentemente approvato il consuntivo 2025 e la settima variazione di bilancio 2026. Questi provvedimenti sono stati al centro di critiche da parte di alcuni cittadini e membri dell’opposizione, che accusano l’amministrazione di limitarsi a fare annunci senza attuare interventi concreti. Le discussioni si sono concentrate sulla percezione di un’azione amministrativa poco trasparente e poco incisiva nel risolvere i problemi della comunità.

«L’approvazione del consuntivo 2025 e della settima variazione di bilancio 2026 sono la cartina di tornasole di un’Amministrazione solo chiacchiere e distintivo, che si limita ad annunciare piuttosto che fare e a tacere su quello che non va. E che da oggi si prepara a una lunga campagna.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Notizie correlate Casorate Primo e i 30 euro di chiacchiere contestati: “Solo propaganda a spese dei contribuenti”Casorate Primo (Pavia), 8 marzo 2026 – Se è vero che a Carnevale ogni scherzo vale, un vassoio di chiacchiere ha combinato un bello scherzetto al... Leggi anche: De Luca contestato a Mercatello: "Solo chiacchiere, vai in pensione”. La replica: "Nu scem non manca mai" Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Controlli sugli interventi Pnrr, l’Ausl: Tutto ok alla Casa della comunità di Borgonovo; Brugherio presenta il Parco dell'Acqua: un nuovo spazio verde per la comunità; Servizi energetici e smart city, il TAR respinge il ricorso contro il Comune; TORRICELLA, RICOSTRUZIONE PRIVATA A PIENO RITMO. Casa della Comunità di Borgonovo, ok alla verifica per ottenere i fondi PnrrIl nuovo volto della Casa della Comunità di Borgonovo prende sempre più corpo. Nei giorni scorsi si è conclusa con esito positivo la verifica effettuata ... piacenzasera.it Lo streaming del consiglio comunale di Borgonovo non funziona, soldi buttatiEra stato presentato come uno dei primi obiettivi di mandato della Giunta Patelli per garantire il massimo grado consentito di trasparenza e pubblicità ... piacenzasera.it Gli episodi e gli atti di inciviltà e microcriminalità sono ormai all'ordine del giorno anche nella comunità un tempo tranquilla di Borgonovo. Per questo abbiamo sollecitato, di fronte alle titubanze dell'amministrazione, un interessamento diretto del Prefetto che pr - facebook.com facebook