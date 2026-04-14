De Luca contestato a Mercatello | Solo chiacchiere vai in pensione La replica | Nu scem non manca mai

Durante un evento elettorale a Mercatello, il candidato sindaco è stato contestato da un cittadino che gli ha rivolto un commento sulla sua attività politica. La situazione si è conclusa con una risposta ironica da parte del candidato, che ha apostrofato l'interlocutore come

Mini contestazione, questa sera, per Vincenzo De Luca a Mercatello. Nel corso di un incontro organizzato per la campagna elettorale, il candidato sindaco, mentre esponeva il suo programma, è stato criticato da un cittadino che gli ha urlato: “Solo chiacchiere, vai in pensione”. Immediatamente è.🔗 Leggi su Salernotoday.it Michele de Pascale contestato in Regione Emilia-Romagna. “Mai più Cpr”Bologna, 17 febbraio 2026 – "L'Emilia-Romagna si ribella, mai più Cpr", è il grido degli attivisti che ha interrotto oggi i lavori del consiglio... Il Pd va all'accordo con Cateno De Luca? Hyerace: "Quest'acqua non la berremo mai"Dopo la direzione regionale del partito democratico e le affermazioni del segretario regionale a Messina i rapporti appaiono altri "Con l'attuale...