A Casorate Primo, il Comune è finito sotto accusa della Corte dei Conti per aver speso circa 30 euro in chiacchiere durante il Carnevale. L’ente è stato chiamato a rispondere di un presunto danno erariale, mentre l’accusa parla di propaganda a spese dei contribuenti. La vicenda riguarda una spesa ritenuta ingiustificata e destinata a creare polemiche.

Casorate Primo (Pavia), 8 marzo 2026 – Se è vero che a Carnevale ogni scherzo vale, un vassoio di chiacchiere ha combinato un bello scherzetto al Comune, accusato dalla Corte dei Conti di danno erariale. È stato il consigliere di opposizione Luigi Cosentini a rivolgersi ai magistrati contabili perché l’amministrazione aveva speso 30 euro per comprare i dolci per una festa in maschera. "La spesa non corrisponde né a finalità istituzionali né è in alcun modo sussumibile tra le fattispecie che presuppongo esigenze indifferibili e urgenti di funzionamento degli uffici”, hanno sentenziato i giudici. Ma Raffaele Buratti, capogruppo in consiglio... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Casorate Primo e i 30 euro di chiacchiere contestati: "Solo propaganda a spese dei contribuenti"

Il comune di Casorate Primo nei guai per 30 euro di chiacchiere: per la Corte dei Conti è danno erarialeA Casorate Primo, nel pavese, il rigore contabile e il rispetto delle regole non sono soltanto chiacchiere.

