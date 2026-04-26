In un episodio che ha attirato l'attenzione sui social, alcuni ospiti hanno portato via bottiglie di vino durante un evento a Washington, mentre altri hanno continuato a mangiare nonostante gli spari. Video che circolano online mostrano questa scena surreale, mentre forze di sicurezza e agenti federali intervengono per mettere in sicurezza il presidente e la first lady presenti sul posto. L’incidente ha generato numerosi commenti e condivisioni sulla rete.

Roma, 26 aprile 2026 – All'improvviso gli spari. Le forze di sicurezza e l'Fbi che si attivano per portar via il presidente Donald Trump e la first lady Melania. JD Vance e gli altri membri dell'amministrazione Usa trascinati via con forza dagli agenti. La vedova di Charlie Kirk in lacrime che dice “voglio andarmene”. Poi il fuggi fuggi generale e la cena della stampa accredita presso la Casa Bianca che finisce in un nulla di fatto. Le immagini diffuse dalle tv e dai media di tutto il mondo raccontano la drammaticità del fallito attentato di ieri sera al Washington Hilton. Attimi concitati e tensione dopo la tentata irruzione del 31enne Cole Tomas Allen.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Gli ospiti si portano via le bottiglie di vino: i video virali dell’attentato a Washington. E c’è anche chi continua a mangiare

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