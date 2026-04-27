Il giorno dopo l’attentato avvenuto durante la cena dei corrispondenti alla Casa Bianca, il presidente degli Stati Uniti ha parlato in un’intervista trasmessa dalla CBS. Ha affermato di non aver provato paura durante l’incidente e ha descritto il mondo come un luogo “pazzo”. L’attacco ha coinvolto un uomo armato che ha aperto il fuoco, provocando l’intervento delle forze di sicurezza.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha rilasciato un’intervista a ’60 Minutes’ alla Cbs all’indomani della sparatoria avvenuta a Washington durante la cena dei corrispondenti alla Casa Bianca. “Non ho avuto paura. Capisco la vita, viviamo in un mondo pazzo”, ha detto il tycoon che poi ha spiegato: “Quello che è successo è stata un po’ colpa mia. Volevo vedere cosa stava accadendo”, lasciando intendere di aver forse rallentato l’intervento dei Servizi Segreti. “L’aggressore era un cristiano, poi si è radicalizzato ed è diventato anticristiano. Da quanto ha scritto stava attraversando un periodo difficile, era una persona molto disturbata.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Attentato a Trump, il presidente Usa: “Non avevo paura durante l’attacco, viviamo in un mondo pazzo”

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