L’allarme dei commercianti di Longuelo | Periferia svuotata dei negozi di vicinato

Negli ultimi diciotto mesi, nella provincia sono state chiuse 524 attività commerciali, secondo quanto riferito dai commercianti di Longuelo. Se si considerano gli ultimi vent’anni, il numero totale di negozi chiusi supera le 2.000 unità. La situazione è particolarmente preoccupante nella zona di Longuelo, dove si segnala una perdita significativa di negozi di vicinato, contribuendo a una diminuzione delle attività commerciali nella periferia.

Bergamo. In 18 mesi in provincia hanno chiuso 524 attività commerciali. Se si allarga lo sguardo agli ultimi vent’anni, le saracinesche abbassate superano quota 2.500. Una tendenza che riguarda da vicino anche il capoluogo: secondo i dati dell’ 11ª edizione dell’Osservatorio “Città e demografia d’impresa” di Confcommercio, tra il 2012 e il 2025 la città di Bergamo ha registrato una riduzione complessiva delle attività di commercio al dettaglio del -21,1% Numeri che, secondo Giuseppe Epis, presidente dell’Associazione Commercianti Professionisti e Artigiani Bergamo Ovest, confermano l’urgenza di interventi concreti a sostegno dei negozi di vicinato.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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