Vendite a picco è allarme | Necessario tutelare i negozi di vicinato I rincari pesano molto

Le vendite nel commercio al dettaglio sono in calo nel quarto trimestre del 2025, secondo i dati diffusi da Unioncamere Emilia-Romagna. La diminuzione riguarda principalmente i negozi di vicinato, che evidenziano una forte difficoltà a fronte dei rincari e della diminuzione della domanda. La situazione ha portato a un forte allarme tra gli operatori del settore, che chiedono misure di tutela specifiche.

I dati diffusi da Unioncamere Emilia-Romagna sulla congiuntura del commercio al dettaglio nel quarto trimestre 2025 fotografano un settore in sofferenza. Le vendite nel 2025 hanno subito un calo dello 0,3%, il primo vero arretramento dal 2020. Un segnale che non può essere liquidato come una flessione temporanea: è la conferma di una tendenza strutturale che preoccupa profondamente. Se consideriamo l’inflazione le vendite in termini reali sono calate in modo ben più significativo di quanto i dati nominali lascino intendere. Mentre iper, supermercati e grandi magazzini hanno registrato un aumento delle vendite del 3,4%, trainati dalla corsa al risparmio dei consumatori, il commercio al dettaglio specializzato ha perso lo 0,6%, con il comparto abbigliamento e accessori addirittura a -1,1%. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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