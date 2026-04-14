Il Lake Como Comic Art Festival sta per arrivare e non lo dovete farvelo sfuggire!

Il Lake Como Comic Art Festival si avvicina e si terrà sui lidi di Como. L’evento è dedicato agli appassionati di fumetti e collezionismo, con una location suggestiva. Numerosi ospiti del settore parteciperanno alla manifestazione, che offrirà opportunità di incontri e esposizioni. L’appuntamento si svolgerà tra pochi giorni, attirando pubblico proveniente da diverse regioni.

Sta per giungere sui lidi di Como, l’evento perfetto per tutti gli amanti di collezionismo mondo fumettistico, dove, in una location incredibile, prenderanno parte numero ospiti del settore. Il Lake Como Comic Art Festival (LCCAF) torna ad affacciarsi sulle rive del Lago di Como sabato 25 e domenica 26 aprile. Nato dalla visione degli organizzatori del Big Wow Comic Fest e del Paris Comic Expo, il festival si conferma un “evento boutique ” unico al mondo, un’occasione in cui i collezionisti potranno godere di un accesso privilegiato ai più grandi maestri del settore, immersi in un contesto di assoluta esclusività. Villa Erba -©Lake Como.🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - Il Lake Como Comic Art Festival sta per arrivare e non lo dovete farvelo sfuggire! Amanti del fumetto, non potete perdere il Lake Como Comic Art 2026, ricco di ospiti specialiA tutti gli amanti del collezionismo di fumetti e se siete nei pressi di Como, non potete non prendere parte all’edizione 2026 del Lake Como Comic... Torna il Lake Como Design Festival, le prime anticipazioniLake Como Design Festival annuncia la sua ottava edizione che dal 12 al 20 settembre 2026 torna ad animare la città di Como e il suo lago.