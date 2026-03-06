Durante le crisi economiche, molte persone si chiedono come proteggere i propri risparmi, scegliendo tra oro fisico e finanziario. L’oro viene spesso visto come una risorsa di sicurezza, specialmente quando i mercati azionari e obbligazionari sono instabili e l’economia mostra segni di debolezza. La scelta tra le due forme di oro dipende dalle preferenze e dalle strategie di investimento di ciascuno.

L’oro è da sempre considerato un bene di rifugio, soprattutto quando l’economia mostra segni di debolezza e i mercati obbligazionari e azionari diventano instabili. La sua forza sta nel valore intrinseco: non si tratta infatti di una semplice promessa di pagamento ma di un metallo prezioso che ha mantenuto valore per millenni. Oggi esso può essere detenuto in modi diversi: sotto forma fissa oppure mediante strumenti finanziari. Ecco dunque le differenze tra queste due modalità e come utilizzarle per proteggere i propri risparmi nei periodi di crisi. Perché l’oro può proteggere i risparmi L’oro fisico è un metallo reale e tangibile che si detiene sotto forma di lingotti o monete così da offrire un possesso diretto dell’asset stesso. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Oro fisico o finanziario, come proteggere i risparmi nei periodi di crisi?

Cosa succede ai Btp se lo spread sale e come proteggere i propri risparmiNegli ultimi anni si è sentito spesso parlare dello spread che è tornato a salire e dei mercati che hanno reagito prontamente.

Leggi anche: Risparmi al sicuro: la diversificazione come strategia per affrontare l’incertezza economica e proteggere il tuo futuro.

ORO AI MASSIMI STORICI Proteggi i risparmi con oro fisico 24K, bene rifugio contro inflazione.

Tutti gli aggiornamenti su Oro fisico.

Temi più discussi: Argento e oro, come sfruttare le opportunità e cosa guardare prima di investire: i beni rifugio sotto i riflettori; Guerra USA-Iran: oro sopra 5.200$ e petrolio in fiamme, mercati in allarme; La guerra ha messo Bitcoin alla prova come oro digitale: ecco cosa è successo davvero in 48 ore; Oro in caduta libera: ?4,3% sotto $5.100, metalli perdono $2,4T.

Investire nell’oro fisico: come si fa, dove si compra, come si pagano le tasseL'oro fisico ha il fascino della concretezza: si possiede un bene tangibile, esente da rischi di controparte, racconta Diego Franzin, head of portfolio Strategies di Plenisfer. In contesti estremi - ... repubblica.it

Salire o meno sul treno della corsa all’oroLa prima volta sopra i mille dollari l’oncia è stata nel 2008, durante la grande crisi finanziaria. La soglia dei 2mila dollari è stata superata allo scoppio della pandemia. E negli ultimi giorni ... repubblica.it

I Feel Gold S.p.A. – Banco Metalli: l’eccellenza dell’oro fisico tra etica, sicurezza e visione è orgoglioso di partecipare in qualità di sponsor all’IDA Summit 2026 il prestigioso evento internazionale che farà tappa a torino dal 14 al 16 aprile prossimi x.com

I FEEL GOLD è un Banco Metalli italiano di riferimento nel commercio dell’oro fisico da investimento, fondato su solidità, trasparenza e rigore normativo. Presieduta dal Dott. Daniele Guerra, professionista esperto nello sviluppo commerciale e nei metalli prezi - facebook.com facebook