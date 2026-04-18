Restano in città le cisterne d' acqua potabile fino al 19 aprile | ancora problemi per i bassi livelli di fornitura idrica

Il Comune di Pescara ha aggiornato sulla situazione delle forniture idriche in città, confermando che le cisterne d'acqua potabile resteranno fino al 19 aprile. La decisione arriva in seguito a problemi persistenti legati ai bassi livelli di fornitura, che continuano a causare disagi ai cittadini. La gestione del servizio continua a monitorare la situazione e a intervenire per garantire l’approvvigionamento.

Il Comune di Pescara ha fatto il punto della situazione per quanto riguarda i disagi sulle forniture idriche in città. Ricordiamo che dal pomeriggio del 17 aprile l'acqua è potabile come certificato dalle analisi condotte da Arpa e dalla Asl, ma a seguito del forte consumo da parte degli utenti.🔗 Leggi su Ilpescara.it

Notizie correlate

Colleferro. Ancora disservizi nella fornitura idrica di Acea Ato 2. Senz’acqua da questa mattina buona parte della città. Il Sindaco Sanna ha avuto assicurazione che entro le 20,30 il servizio verrà ripristinatoCronache Cittadine COLLEFERRO – Da circa le ore 9 della mattinata di oggi, 3 Febbraio, una vasta area della città di Colleferro L'articolo Cronache...

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: I 'luoghi che restano' alla Galleria Rossini; Dimmi dove abiti, e ti dirò come ti sposti in città. La mappa delle disuguaglianze nella mobilità urbana; L’Africa cresce, ma le città non tengono il passo; Volontariato estivo: in città si resta Aperti per ferie.

Smog in Italia, migliora la qualità dell’aria nelle città ma 13 restano fuorilegge nel 2025. Il Governo intanto taglia i fondiLo smog nelle città italiane diminuisce, ma non abbastanza da cambiare davvero rotta. Nel 2025 sono scese a 13 le città che hanno superato i limiti giornalieri di polveri sottili PM10 (50 microgrammi ... blitzquotidiano.it

Economist: affitti inaccessibili, quali città europee restano sostenibili?Secondo il Carrie bradshaw index dell’Economist, in quasi tutte le città europee un reddito medio non basta per sostenere un affitto. L’Italia fa eccezione solo in parte, mentre il divario tra affitti ... ansa.it

PESCA, STOP TECNICO ALLO SCIOPERO MA I Pescherecci RESTANO FERMI: PRONTA LA MOBILITAZIONE NAZIONALE Stop tecnico allo sciopero, ma la protesta resta più viva che mai. La Federazione Armatori Siciliani ha comunicato la sospensione del facebook

Chitarre che spingono, parole che restano, energia che non scende mai. Ritornano a #1M2026, i Ministri x.com