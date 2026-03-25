I campi boe alle Tremiti rappresentano un elemento di incertezza per gli operatori turistici dell’arcipelago diomedeo. La gestione e le modalità di installazione di queste strutture sono al centro di discussioni e preoccupazioni tra le attività che operano nell’area. La questione riguarda principalmente le tempistiche, le autorizzazioni e l’impatto sulle attività nautiche e ricreative locali.

CAMPI BOE ALLE TREMITI, UNA VERA E PROPRIA INCOGNITA PER GLI OPERATORI TURISTICI DELL’ARCIPELAGO DIOMEDEO.LANCIATO NUOVO APPELLO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Campi boe e ripercussioni sulla stagione turistica ormai alle porte: due facce della stessa medaglia che preoccupano gli operatori del settore delle Isole Tremiti. Una scadenza ormai prossima mentre si susseguono - senza nulla di fatto - incontri e preoccupazioni. “Febbre” avvertita anche da Antonio Santoro, presidente della Lega Navale Italiana - Del. Isole Tremiti che ha chiesto l’intervento del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella; missiva inviata per conoscenza al... 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Campi boe alle Tremiti, una vera e propria incognita per gli operatori turistici

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