Un attacco hacker ha colpito Booking.com, una delle piattaforme più note per la prenotazione di alloggi online. L’azienda ha informato gli utenti che alcuni dati personali sono stati compromessi. Non sono stati forniti dettagli specifici su quali informazioni siano state coinvolte o sul numero di persone interessate. La società sta adottando le misure necessarie per gestire la situazione e prevenire ulteriori problemi.

Attacco hacker contro Booking.com, una delle principali piattaforme digitali al mondo per la prenotazione di alloggi. L'azienda che è stata fondata nel 1996 ad Amsterdam, in Olanda, infatti, ha subito un furto di dati. "Recentemente abbiamo rilevato alcune attività sospette legate all'accesso non autorizzato, da parte di soggetti terzi, ad alcune informazioni di prenotazione dei nostri utenti", spiega Booking. "Non appena individuata l'anomalia, siamo intervenuti tempestivamente per contenerla. Abbiamo inoltre aggiornato il codice Pin associato alle prenotazioni interessate e informato gli utenti coinvolti", spiega l'azienda che si occupa di circa 30 milioni di strutture ricettive in tutto il mondo.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Booking, attacco hacker e dati rubati: l'azienda avvisa gli utenti

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Attacco hacker a Booking, rubate informazioni personali e prenotazioni dei clientiLeggi su Sky TG24 l'articolo Attacco hacker a Booking, rubate informazioni personali e prenotazioni dei clienti ... tg24.sky.it

Attacco hacker a Booking.com: rubate informazioni personali e le prenotazioni dei clientiBooking.com, la piattaforma online per la prenotazione di alloggi, ha subito un massiccio attacco hacker. Recentemente abbiamo rilevato alcune attività sospette legate all’accesso non autorizzato, da ... tpi.it

Booking.com ha confermato un attacco hacker durante il quale i dati personali di alcuni clienti, come nomi, contatti e dettagli di prenotazione, sono stati accessibili a cybercriminali. https://www.tvsvizzera.it/tvs/qui-svizzera/booking-com-hackerata-la-piattaforma - facebook.com facebook

Booking hackerata, la piattaforma avvisa i clienti sulla fuga di dati. I cyber criminali potrebbero aver avuto accesso a nomi, mail, dettagli delle prenotazioni #ANSA x.com