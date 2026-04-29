Lagalla | ordine e pulizia a Mondello oltre le vicende giudiziarie

Da dayitalianews.com 29 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il sindaco di Palermo ha precisato che il Comune non è coinvolto nelle controversie legali relative alla gestione di Mondello. La dichiarazione arriva mentre si amplificano le discussioni sulla manutenzione e l’ordine pubblico nella zona balneare. Finora, le vicende giudiziarie non hanno portato a interventi diretti dell’amministrazione comunale, che continua a sostenere di non essere parte in causa nelle cause in corso.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Il ruolo del Comune e le responsabilità verso i cittadini. Il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, ha chiarito che il Comune non è direttamente coinvolto nelle dispute legali legate alla gestione di Mondello. Tuttavia, ha sottolineato con decisione che l’amministrazione ha precisi doveri nei confronti della cittadinanza, tra cui garantire pulizia, ordine, sicurezza e controllo dell’area. Piano straordinario in vista dell’estate. Durante una conferenza stampa tenutasi a Palazzo Palagonia, Lagalla ha presentato un piano straordinario di interventi per la spiaggia di Mondello, con l’obiettivo di prepararla adeguatamente alla stagione estiva.🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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