E’ morto Giorgio Mendella l’imprenditore visionario di Rete Mia L’apice del successo poi le vicende giudiziarie

Giorgio Mendella, l’imprenditore di Rete Mia, è morto a causa di una grave malattia. Mendella, noto per aver portato la sua azienda a espandersi nel settore delle telecomunicazioni, aveva recentemente affrontato difficoltà legali legate a alcune contestazioni giudiziarie. La sua scomparsa, avvenuta a Viareggio, ha lasciato il mondo degli affari senza uno dei protagonisti più innovativi. Mendella era molto amato nel suo territorio e si stava preparando a festeggiare il suo 73° compleanno. La sua famiglia e gli amici ricordano con affetto la sua determinazione.

Viareggio, 20 febbraio 2026 – E’ morto Giorgio Mendella. Avrebbe compiuto 73 anni il prossimo 2 marzo. Imprenditore visionario nato a Monza ma profondamente legato alla Toscana, dove aveva messo le radici del suo impero imprenditoriale. Un uomo che ha lasciato un profondo segno in Toscana, poi protagonista di un crac finanziario che lo portò ad attraversare una lunga vicenda giudiziaria. Dopo le tempeste, negli ultimi anni era tornato con nuovi progetti. E’ scomparso in seguito alle complicazioni di un intervento chirurgico. Addio a Ubaldo Corsini: il re dei biscotti in Toscana, ha deliziato le famiglie con le sue idee La sua principale creatura fu “Rete Mia”, la televisione nata nel 1988 acquisendo il circuito Elefante, all’inizio affiliata ad altre tv locali e quindi distribuita in parte del Paese.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - E’ morto Giorgio Mendella, l’imprenditore visionario di Rete Mia. L’apice del successo, poi le vicende giudiziarie Leggi anche: Genesio Bevilacqua, morto l'imprenditore e visionario delle moto di Civita Castellana Leggi anche: Genesio Bevilacqua, morto l'imprenditore e visionario delle moto di Civita Castellana | VIDEO