È morto a Palermo Bruno Contrada, ex dirigente di polizia e numero tre del Sisde, che aveva 94 anni. Dopo le sue vicende giudiziarie, aveva affermato:

È morto a Palermo l'ex dirigente di polizia e numero tre del Sisde Bruno Contrada, 94 anni. Napoletano ma palermitano d'adozione aveva svolto la sua carriera a Palermo e ha percorso tutte le tappe dell'investigatore da dirigente di polizia ad alto funzionario dei servizi segreti nell'arco di un trentennio. Accusato di concorso esterno alla mafia venne condannato a 12 anni di carcere finiti di scontare nel 2012. Arrestato la vigilia del Natale '92, l'anno delle stragi palermitane, poi a giudizio per concorso esterno in associazione mafiosa, Contrada era stato condannato a 10 anni di carcere il 5 aprile '96. Sentenza ribaltata in Corte d'appello il 4 maggio 2001: assolto. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Addio a Bruno Contrada, aveva 94 anni. Dopo le sue vicende giudiziarie diceva: "Sono già morto"

