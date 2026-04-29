L’AEW in Italia? Tony Khan apre allo sbarco | Mercato importante con tanti nostri fan

Il presidente della AEW ha annunciato che l’azienda considera l’Italia come un mercato importante, citandola insieme a Francia e Germania tra le nuove possibili aree di espansione. Ha spiegato che ci sono molti fan della federazione in questi paesi e che l’obiettivo è portare gli eventi e le trasmissioni anche in queste nazioni. Al momento, non sono stati annunciati dettagli sui piani concreti o date precise per un possibile debutto.

Il presidente della AEW ha citato esplicitamente Italia, Francia e Germania tra le piazze internazionali da esplorare durante un’intervista al Battleground Podcast Per i fan italiani il sogno di vedere uno show di una grande compagnia americana nel Belpaese si rincorre da anni, e le ultime parole di Tony Khan offrono qualche piccolo motivo in più per tenere accesa la fiammella. La AEW non ha mai messo piede in Italia, ma il presidente della compagnia di Jacksonville ha citato direttamente il nostro Paese tra i mercati internazionali su cui ha messo gli occhi. Ospite del Battleground Podcast, Khan ha snocciolato la propria lista dei desideri geografici, e tra le piazze ancora vergini per la AEW è spuntato anche lo stivale.🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - L’AEW in Italia? Tony Khan apre allo sbarco: “Mercato importante con tanti nostri fan” Notizie correlate AEW: Debutto amaro per le IInspiration a Dynamite, i fan criticano il booking di Tony KhanIl primo match delle IInspiration a Dynamite non è andato affatto come speravano e i fan non l’hanno presa bene. AEW: Tony Khan racconta la verità sull’incontro con Shane McMahonTony Khan ha finalmente raccontato la sua versione dei fatti riguardo al tanto discusso incontro con Shane McMahon nei pressi dell’aeroporto di...