Tony Khan ha condiviso la sua versione dei fatti in merito all'incontro con Shane McMahon vicino all'aeroporto di Arlington. Ha spiegato le circostanze dell'incontro e ha precisato che da quella conversazione non sono mai scaturiti accordi o progetti concreti. La sua testimonianza mira a fare chiarezza su quanto accaduto in quell'occasione.

Tony Khan ha finalmente raccontato la sua versione dei fatti riguardo al tanto discusso incontro con Shane McMahon nei pressi dell’aeroporto di Arlington, chiarendo perché da quella conversazione non è mai nato nulla di concreto. Come è nato l’incontro tra Khan e Shane McMahon. Dopo che lo stesso Shane McMahon aveva già affrontato la questione in passato, precisando che la AEW “non è la WWE”, l’attenzione si è spostata sulla versione di Khan, che ha parlato dell’accaduto durante il The Coach and Bro Show. Il presidente della AEW ha rivelato che fu proprio Shane a prendere l’iniziativa e a cercare un incontro: “Ho avuto una conversazione molto piacevole con Shane. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - AEW: Tony Khan racconta la verità sull’incontro con Shane McMahon

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