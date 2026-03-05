AEW | Debutto amaro per le IInspiration a Dynamite i fan criticano il booking di Tony Khan

Le IInspiration hanno fatto il loro debutto a Dynamite, ma il primo match non è stato all’altezza delle aspettative e ha suscitato reazioni negative tra i fan. La performance e il risultato hanno portato a critiche sul modo in cui è stato gestito il loro ingresso nello show. L’evento si è concluso con una delusione generale tra il pubblico presente.

Il primo match delle IInspiration a Dynamite non è andato affatto come speravano e i fan non l’hanno presa bene. Subito dopo la puntata del 4 marzo, molti fan hanno invaso Twitter criticando duramente il booking riservato a Cassie Lee e Jessie McKay. In tanti ritengono che le due meritassero una prestazione molto più forte nel loro primo match televisivo in AEW. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da All Elite Wrestling (@aew) Debutto shock per le IInspiration: Sconfitta lampo e fan furiosi. Un fan ha chiamato direttamente in causa Tony Khan, sostenendo che il modo in cui la compagnia gestisce la divisione femminile continua a frustrare il pubblico, soprattutto quando si tratta di far debuttare nuovi talenti: “Tony Khan riesce sempre a farmi arrabbiare quando si tratta di come vengono gestite le donne lì. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

