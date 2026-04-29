? Cosa sapere Lady Gaga e Doechii rilasciano Runway con oltre due milioni di visualizzazioni su YouTube.. Il brano accompagna l'uscita nelle sale italiane del film Il Diavolo Veste Prada 2.. Oltre due milioni di visualizzazioni su YouTube in meno di ventiquattro ore segnano il debutto del video di Runway, l’ultimo singolo di Lady Gaga e Doechii. Il brano funge da colonna sonora per la pellicola Il Diavolo Veste Prada 2, che vede il ritorno sul grande schermo di Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt e Stanley Tucci. Il legame tra musica e cinema nel sequel più atteso. L’uscita del videoclip avviene in una coordinata temporale precisa, poiché mercoledì 29 aprile le sale cinematografiche italiane accoglieranno gli spettatori per la proiezione de Il Diavolo Veste Prada 2.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lady Gaga e Doechii trionfano: Runway esplode per il nuovo sequel

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